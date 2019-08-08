08.08.2019 19:13

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa bütün şehrin çöpünü çekmek zorunda değildir." dedi.

Yüksel, Demirli Mahallesi'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Demirli Çöp Sahası önünde yaptığı basın açıklamasında, çöp toplama sahası etrafında bulunan mahalle sakinlerinin kötü kokudan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Demirli Çöp Sahası'nın yalnız Süleymanpaşa ilçesinin çöp toplama alanıyken artık bütün ilçelerin çöplerinin buraya taşındığını ifade eden Yüksel, "Tekirdağ büyükşehir olduktan sonra büyükşehir belediyesine devredilen bu alan başkan Kadir Albayrak tarafından il genelindeki tüm çöplerin toplanma sahasına dönüştürülmüştür. Süleymanpaşa ilçemiz düğer ilçelerin çöplüğü haline gelmiştir. Günde yaklaşık 1 milyon kilogram çöp ilçemize taşınmaktadır. Burada mahalle sakinlerimizin soluduğu havanın kalitesi günden güne düşmektedir. Ağır koku zaman zaman ilçe merkezinden de hissedilmektedir. Süleymanpaşa bütün şehrin çöpünü çekmek zorunda değildir." diye konuştu.

Yüksel, vatandaşların mağdur olmaması için belediye olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın aldığı karardan bir an önce dönmesini ve bu çöplüğünün üzerinin kapatılarak mesire alanına dönüştürülmesini ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız adına istiyoruz. İlçemizde geleceğimiz olan çocuklara zehir solutmayacağız.

Yer altı sularımız, tarım alanlarımız bu çöp sahasından olumsuz etkilenmekte. Tüm vatandaşlarımızı hafta başından itibaren başlatacağımız imza kampanyasına destek olmaya davet ediyorum."

Mahalle sakinlerinden Nihal Yılmaz da çöplüğün kokusunun yaz aylarında artığını ve çocuklarınında, kendilerinin de sürekli kaşıntıdan dolayı doktora gittiklerinin dile getirdi.

Kaynak: AA