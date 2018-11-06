Süleymanpaşa Belediyesinin Gazetesi 50. Sayıya Ulaştı

Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün hazırladığı Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi'nin 50. sayısı raflardaki yerini aldı.

Yayın hayatına 2014 yılının ağustos ayında başlayan ve düzenli olarak her ay 16 sayfa yayınlanan gazete 50. sayıya özel 20 sayfa ile çıkarak Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmasına daha çok yer verdi.

Trakya Bağ Bozumu Festivali'nden Trakya'nın öncü hareketi Çocuk Akademisi'ne, 2. Trakya Köfte Şenliği'nden Öğrenci Okutan Projeye, Marmara Denizi'nin geleceğinden yol çalışmalarına neredeyse yapılan her şeyin yer aldığı gazetede Bisanthe Photo Festivali ve Rodosto Kupası gibi uluslararası etkinlikler de bulunuyor.

Tekirdağ'ın dört bir yanına dağıtılıyor

Süleymanpaşa Belediyesinin hizmetlerinin yer aldığı Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi ve TESKİ'nin tüm hizmet binalarında, tüm Mutlukent Çay Bahçeleri'nde, Süleymanpaşa Belediyesine ait gençlik merkezlerinde, emzirme kabinlerinde, kitap duraklarında, alışveriş merkezlerinde, Tekirdağ'daki tüm resmi kurumlarda, kıraathanelerde, kafelerde ve tüm okullarda okuyucusu ile buluşuyor.

Her ay 7 bin 500 adet basılan ve ücretsiz dağıtılan Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi aynı zamanda Süleymanpaşa Belediyesinin internet sitesinden de okuyucuya ulaşıyor. Sitede gazetenin önceki sayıları da yer alıyor. - TEKİRDAĞ