Süleymanpaşa Belediyesinden kapalı esnafa cansuyu
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Süleymanpaşa Belediyesinden kapalı esnafa cansuyu

Süleymanpaşa Belediyesinden kapalı esnafa cansuyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediye Meclisi, küçük esnafa destek gündemiyle olağanüstü toplandı.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi, küçük esnafa destek gündemiyle olağanüstü toplandı.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Pandemi tedbirleri kapsamında 1 yıldır kapalı durumda olan kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi küçük işletmelere maddi destek kararı almak üzere olağanüstü toplandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'ndan aldığı izin sonrasında çağrıda bulunduğu meclis üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda, yerel esnafın mağduriyetini gündeme taşıdı.

Tek gündemle toplanan Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Başkan Yüksel'in, Pandeminin başladığı gündem bu yana işyerini açamayan veya sadece kısa süre açıp kapatmak durumunda kalan kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi küçük esnafa bayram üstü nakdi destek verme teklifini değerlendirdi.

AK Parti, MHP ve CHP'li üyelerin oy birliğiyle esnafa nakdi destek kararının alındığı toplantıda, verilecek desteğin şartları da belirlendi.

Başkan Yüksel, küçük esnafa can suyu olacak nakdi destek kararının hayırlı olması temennisinde bulunarak, olağan üstü toplantıya katılan meclis üyelerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa Belediyesinden kapalı esnafa cansuyu
Süleymanpaşa Belediyesinden kapalı esnafa cansuyu
Süleymanpaşa Belediyesinden kapalı esnafa cansuyu
Süleymanpaşa Belediyesinden kapalı esnafa cansuyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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