Süleymanpaşa Belediyesinden her gün bin sofrada iftar coşkusu
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Süleymanpaşa Belediyesinden her gün bin sofrada iftar coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Süleymanpaşa Belediyesinden her gün bin sofrada iftar coşkusu

Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte, her gün bin ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırdığı 4 kap sıcak yemek hizmetini, iftar saatinde teslim etmeye başladı.

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Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte, her gün bin ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırdığı 4 kap sıcak yemek hizmetini, iftar saatinde teslim etmeye başladı. Ekipler, yemekleri vatandaşların iftar sofralarına sıcak bir şekilde teslim ederken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in kendilerine yazdığı mektubu da iletiyor.

Korona virüsü salgını nedeniyle mahallelerde toplu iftar organizasyonları gerçekleştirilemese de her gün gönül sofraları ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde kurulmaya devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren aşevi tarafından her gün ihtiyaç sahibi bin vatandaşa sunulan 4 kap sıcak yemek hizmeti, mübarek Ramazan ayı boyunca da devam ediyor. Normalde öğle saatlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yemekler, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar saati öncesi teslim edilmeye başlandı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar teslim edilen yemeklerle birlikte, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in mektubu da takdim ediliyor.

Başkan Yüksel, her gün sıcak yemek desteği sağlanan ailelere hitaben yazdığı mektubu aracılığıyla Ramazan Ayı'nı tebrik etti. Yüksel'in mektubu şöyle:

"Kıymetli hemşehrim, dua, ibadet, yardımlaşma ve dayanışma günlerini uhdesinde barındıran on bir ayın sultanı bir Ramazan Ayı'na daha ulaşmış bulunmanın eşsiz huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlığı zulmetten aydınlığa kavuşturan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, sabrın ve şükrün en güzel şekilde öğrenilerek tatbik edildiği, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan- Şerif, hepimiz için yardımlaşma ve dayanışmanın en doğru şekilde idrakine vesile olmaktadır.

Süleymanpaşa Belediyesi olarak, aşevimizde hazırladığımız sıcak yemekleri her gün siz kıymetli vatandaşlarımıza ulaştırarak, sofralarınıza konuk olmanın manevi huzurunu yaşıyoruz.

Pandemi dolayısıyla bu yıl mahallelerimizde ve meydanlarda kuramadığımız Gönül Sofralarımızın manevi hazzını, Ramazan ayı boyunca iftar vaktinden önce size ulaştıracağımız yemeklerle, hanenizde yaşamayı ve yaşatmayı arzu ediyoruz.

Rabbim, güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmesin; bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuştursun İnşaAllah. Sevgi ve saygılarımla." - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa Belediyesinden her gün bin sofrada iftar coşkusu
Süleymanpaşa Belediyesinden her gün bin sofrada iftar coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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