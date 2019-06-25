Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu eğitime başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcı Sabri Çınar'ın da katıldığı yaz okulu açılışında öğrenciler ve aileleri eğitmenler ile tanışırken vakit kaybetmeden çalışmalara başlandı.

ÇOCUKLAR İLK GÜNDEN YAZ OKULUNA ISINDI

İlk gün çalışmalarında öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunurken yapılan ilk çalışmalarda eğitim verilecek kursların işleyişi ile ilgili bilgiler verilirken çocukların yaz okuluna ısınması sağlandı.

15 Branşta Haftanın 5 Günü Eğitim Verilecek

Haftanın 5 günü devam eden yaz okulunda yüzme, basketbol, voleybol, okçuluk, futbol, tenis, resim, satranç, keman, piyano, gitar, bale, akıl ve zeka oyunları, halk oyunları ve kod atölyesi olmak üzere toplam 15 branşta eğitimler veriliyor.

1986 ÇOCUK ÜCRETSİZ OLARAK YAZ OKULUNDAN YARARLANIYOR

100. Yıl Gençlik Merkezi, Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi, Çocuk Kulübü, Kod Atölyesi ve Karacakılavuz olmak üzere toplam 5 merkezde gerçekleşen eğitimlerin 23 Ağustos tarihine kadar aralıksız devam edeceği açıklanırken çocuklar da ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlere kayıtsız kalmayarak büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: Bültenler