Süleymanpaşa Belediyesi Ürünlerini Teslim Eden Çiftçileri Yalnız Bırakmadı

Dost Eli Aşevi'nde hazırlanan kumanyalar çiftçilere dağıtıldı.

KUMANYA OLARAK SOĞUK SANDVİÇ VE MEYVE SUYU İKRAM EDİLDİ

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yağlı Tohumlar Kooperatifleri kantarlarında ürünlerini satmak üzere bekleyen çiftçilere öğlen kumanyası olarak soğuk sandviç ve meyve suyu ikramı yapıldı. Toplam 5 noktada yapılan dağıtım sırasında Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevinde yapılan 180 adet kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

5 MAHALLEDE DAĞITIM YAPILDI

Kumanyalar Yağcı, Banarlı, Karacakılavuz, Kaşıkçı ve İnecik mahallelerinde bulunan Yağlı Tohumlar Kooperatifi hububat alım noktalarına dağıtıldı. Ürünlerini teslim etmek için bekleyen çiftçiler, sunulan hizmetten dolayı Süleymanpaşa Belediyesi'ne teşekkür ettiler.