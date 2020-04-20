Süleymanpaşa Belediyesi ürettiği maskeleri muhtarlıklara dağıtmaya başladı Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği önlemlere ek olarak; Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile başlattığı maske üretimini, yerel tekstil işletmelerini de sürece dahil ederek devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği önlemlere ek olarak; Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile başlattığı maske üretimini, yerel tekstil işletmelerini de sürece dahil ederek devam ediyor. Üretilen maskeler mahalle muhtarlıkları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.

Korona virüsü salgınının yayılma hızını kesmek amacıyla alınan tedbirlere bir yenisini ekleyen Süleymanpaşa Belediyesi, maske satışının yasaklanması ve maske temininin devlet eliyle sağlanmaya başlamasının ardından, Süleymanpaşa'da vatandaşların günlük maske ihtiyacının karşılanması için maske üretim çalışmalarını hızlandırdı.

Üretilen maskelerin merkez mahalleleri muhtarlıkları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağı ifade edilirken, dağıtımın Süleymanpaşa'nın doğusundaki mahallelerden başladığı, vatandaşların 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren maskelerini bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarından temin edebilecekleri belirtildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından üretimi gerçekleştirilen maskelerin ilk parti teslimatını Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel gerçekleştirdi. Yüksel, Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Güneş'e maskeleri temsili olarak teslim etti.

"Maskelerimiz hane sayısına göre muhtarlıklarımıza teslim ediliyor"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Halkımızın maske talebini karşılamak üzere, üretimimizi yerli firmalarımızın desteğiyle hızlandırdık. Maske üretimimizi kendi imkanlarımızın yanı sıra yerelde uygun şartlara sahip işletmelerimizi de sürece dahil ederek gerçekleştiriyoruz. Üretimini yaptığımız maskelerimizi, hane sayısına göre ilçemizin doğu yakasından itibaren mahalle muhtarlarımıza teslim etmeye başladık. Süleymanpaşalı hemşehrilerimiz, önümüzdeki hafta itibariyle maskelerini muhtarlıklardan temin edebilir. Bu salgından el birliği ile kurtulacağız. Yeter ki hepimiz üzerimize düşeni yapalım, evlerimizde kalalım, sokağa çıkmak zorunda kaldığımızda mutlaka önlemlerimizi alıp maskelerimizi takalım. Kişisel temizliğimize ve sosyal mesafemize dikkat edelim" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA