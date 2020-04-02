Süleymanpaşa Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan birçok iş yerinin beslediği sokak hayvanlarına sahip çıkarak gözleri arkada bırakmıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan birçok iş yerinin beslediği sokak hayvanlarına sahip çıkarak gözleri arkada bırakmıyor.

Her gün kedi evleri, mama dağıtım noktaları ve sokak hayvanları beslenme odaklarına kedi ve köpekler için mamalar bırakan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, mama takviyelerini arttırarak yeni noktalar oluşturup sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçiyor.

Gün boyu şehrin dört bir yanındaki sokak hayvanları için mama dağıtan Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimine bağlı ekipler ayrıca sokak hayvanlarının olası sağlık sorunlarını da gözlemleyip tedavilerini yapmak üzere Süleymanpaşa Geçici Sokak Hayvanları Bakımevi'ne getirerek kontrollerini yapıyor.

Tedavi edilen sokak hayvanları iyileşme süreçlerinin tamamlanmasının ardından alındıkları noktalara bırakılarak doğal yaşamlarına devam etmeleri sağlanıyor. Kırılan su kaplarını da yenileyerek sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını da gideren Süleymanpaşa Belediyesi, yaşanan zor günlerde sokak hayvanlarının yanında olarak her canlının yaşama hakkı olduğuna dikkat çekiyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA