Süleymanpaşa Belediyesi okullarda sıfır atık eğitimi verecek

13.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:49

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçede 'Atmazsan Batmaz' sloganıyla yürütülen 'sıfır atık' projesi kapsamında okullarda eğitim seferberliği başlattı. Çevre mühendisleri tarafından 90 okulda düzenlenecek eğitim semineriyle, öğrencilere geri dönüşüm anlatılacak.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından 'Atmazsan Batmaz' hayata geçirilen 'sıfır atık' seferberliği okullarda anlatılacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma Biriminde görev yapan çevre mühendisleri Eda Erdur ve Tuğçe Ekici tarafından verilecek eğitimlerde öğrencilere, sıfır atık projesinin detayları ve atıkların ne şekilde bertaraf edilmesi gerektiği anlatılacak. Doğal kaynakların korunması, atıkların ayrıştırılması ve dönüşebilir atıkların geri dönüşümünün sağlanması konularında verilecek eğitimlerde slayt sunumu da yer alacak.



Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Atmazsan Batmaz" projesi kapsamında başlattıkları eğitim seferberliğinin 90 okulda düzenlenecek seminerle öğrencilere aktarılacağını ifade ederek, proje kapsamında ilk eğitimlerin Fevzi Çakmak Ortaokulu ile Ticaret Borsası Ortaokulu'nda verildiğini söyledi. Başkan Yüksel, "Daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa için sıfır atık projesini destekliyor ve toplumumuzun tüm kesimlerine yaymayı hedefliyoruz. Bu konuda atılacak adımlarla yaşadığımız çevreyi, mahallemizi ve şehrimizi daha temiz hale dönüştüreceğiz. Ben, projenin kapsamlı ve etkin bir biçimde sürdürülmesine katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA