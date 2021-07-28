Süleymanpaşa Belediyesi Mobil Aşevi hizmete hazır
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Süleymanpaşa Belediyesi Mobil Aşevi hizmete hazır

Süleymanpaşa Belediyesi Mobil Aşevi hizmete hazır
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan mobil aşevinin hizmete hazır olduğu bildirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan mobil aşevinin hizmete hazır olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halihazırda günlük 1200 kişiye hizmet veren ve acil durumlarda 5 bin kişilik kapasiteye sahip olan aşevine ek olarak bin kişi kapasiteli mobil aşevi hizmete alındı.

Ticari mutfak donanımlarına sahip olan ve tır dorsesi üzerine inşa edilen mobil aşevi, afet bölgelerine hızla intikal ederek sağlıklı ve taze gıda erişimini mümkün kılacak şekilde tasarlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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