Süleymanpaşa Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süleymanpaşa Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aşılama oranlarında Türkiye'nin en iyi illerinden Tekirdağ'da, salgının etkileri aşılamaların yanı sıra alınan önlemler sayesinde azalıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde genel dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak kamusal alanlar ve sık kullanılan kurum binalarının girişlerini de özel solüsyonlarla arındırıyor.

Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinde Karadeniz ve Bahçelievler mahalleleri ile kırsalda Kumbağ ve Yağcı mahallelerinde arındırma işlemleri gerçekleştirildi.

Açıklamada, vatandaşlara aşı yaptırmaları, maske, mesafe ve hijyen kriterlerine uygun davranmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Görüntü İstanbul'dan! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar
Görüntü İstanbul'dan! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar
Türklere ağır hakaretler eden Afgan gazeteciye tepkiler dinmiyor! 'SunatullahSaadatTutuklansın' etiketi TT oldu
Türklere ağır hakaretler eden Afgan gazeteciye tepkiler dinmiyor! "SunatullahSaadatTutuklansın" etiketi TT oldu
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 4 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 4 YARALI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Ali Koç Muslera Mete Gazoz Rıza Kayaalp Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süleymanpaşa Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:42:55. #1.14#

title