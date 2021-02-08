Süleymanpaşa Belediyesi kimsesiz vatandaşın evini yeniledi
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Süleymanpaşa Belediyesi kimsesiz vatandaşın evini yeniledi

08.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:47
Süleymanpaşa Belediyesi kimsesiz vatandaşın evini yeniledi

Süleymanpaşa Belediyesi, Karansıllı Mahallesi'nde yaşayan kimsesiz vatandaşın evini yenileyerek ihtiyaçlarını giderdi.

Süleymanpaşa Belediyesi, Karansıllı Mahallesi'nde yaşayan kimsesiz vatandaşın evini yenileyerek ihtiyaçlarını giderdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin "gönül belediyeciliği hizmet anlayışı" kapsamında çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Evde bakım hizmetlerinden, ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine sıcak yemek dağıtımına, giysi yardımından, sokak hayvanları için verilen hizmetlere kadar çalışmalarına devam eden belediyenin, ilçeye bağlı Karansıllı Mahallesi'nde yaşayan kimsesiz bir vatandaşın evini baştan sona yenilediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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