Süleymanpaşa Belediyesi kendi ürününü üretiyor
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Süleymanpaşa Belediyesi kendi ürününü üretiyor

Süleymanpaşa Belediyesi kendi ürününü üretiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki tarlalarda geçen yıl başladığı yemlik bitki ekimi ve bakliyat üretimini arttırarak sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki tarlalarda geçen yıl başladığı yemlik bitki ekimi ve bakliyat üretimini arttırarak sürdürüyor.

Büyükşehir Kanununda yapılan değişiklikler neticesinde köylerin statüsü kırsal mahalleye dönüştürülerek, buralarda yer alan taşınmazlar ilçe belediyelerinin bünyesine geçirilmişti. Süleymanpaşa Belediyesi, bu alanlarda tarımsal üretim yaparak elde edeceği tohumluk yem bitkilerini üreticilere dağıtacak.

Geçen yıl pilot uygulaması gerçekleştirilen çiftçilere destek projesi kapsamında bu yıl, tarım arazilerinde yaklaşık 1000 dönümlük yulaf tohumu, 2500 dönümlük arpa tohumu, 500 dönümlük fiğ tohumu üretilecek.

Süleymanpaşa Belediyesinin aşevinde hazırlanan yemeklerde kullanılan pirinç, fasulye, nohut, mercimek, sıvı yağ ve un gibi gıdalar, belediye bünyesinde bulunan tarım arazilerinden elde edilecek. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan erzak kolilerinin içinde yer alan ürünlerin birçoğu Süleymanpaşa Belediyesinin tarlalarından elde edilecek.

"Kendi ürünümüzü üreteceğiz"

Tarımsal üretim çalışmaları hakkında açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: "Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışıyla çıktığımız yolda Süleymanpaşa Belediyesi olarak, belediye tarlalarımızda tarımsal faaliyetlerimizi sürdürerek kendi ürünlerimizi üreteceğiz." dedi

"Seracılıkta öncü olmak istiyoruz"

Süleymanpaşa Belediyesine ait tarlalarda gerçekleştirilecek üretimin yanı sıra, seracılık faaliyetlerine de başlayacaklarını belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; "Pilot olarak 60 dönümlük alanda kuracağımız seramız ile yaş sebze ve meyve üretimi konusunda da öncü olmayı istiyoruz. Meyve ve sebze ihtiyacını ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege Bölgesi'nden karşılayan İstanbul'un yanı başında bulunan bir ilçeyiz. Böylesine devasa büyüklükteki bir şehrin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa Belediyesi kendi ürününü üretiyor
Süleymanpaşa Belediyesi kendi ürününü üretiyor
Süleymanpaşa Belediyesi kendi ürününü üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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