Süleymanpaşa Belediyesi, İstanbul'da yol açma çalışmalarına destek veriyor

İSTANBUL (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin, İstanbul'un kardan kapanan bazı yollarının açılması çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği İstanbul'da yol açma çalışmalarına destek oluyor.

Kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmalarına devam eden ekipler, Kınalı, Silivri ve İstanbul Havaalanı yollarının açık tutulması için yapılan çalışmalarda yer alıyor.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye olarak tüm imkanlarla vatandaşların yardımına koştuklarını belirterek, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar gereği Trakya'dan İstanbul'a girişlere izin verilmediğinden, kıymetli hemşehrilerimizin sorun yaşamamak adına İstanbul'a gitmemeleri önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.