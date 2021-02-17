Süleymanpaşa Belediyesi her sabah sağlık çalışanlarına çorba ve simit ikram ediyor
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Süleymanpaşa Belediyesi her sabah sağlık çalışanlarına çorba ve simit ikram ediyor

17.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:30
Süleymanpaşa Belediyesi her sabah sağlık çalışanlarına çorba ve simit ikram ediyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesince, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına her sabah çorba ve simit ikramında bulunuluyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesince, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına her sabah çorba ve simit ikramında bulunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında fedakarca çalışan sağlık görevlilerine moral ve motivasyon sağlanması amacıyla ikramlarda bulunulduğu belirtildi.

Yapılan ikramların sağlık çalışanları ve vatandaşlar tarafından büyük takdir topladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık çalışanları salgın sürecinde fiziksel ve psikolojik olarak en çok yıpranan kesimi oluşturuyor. Bu nedenle bir süredir Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Aşevi tarafından sağlık çalışanları için sıcak çorba ve simit ikramı yapılıyor. Sabah hastane önünde mesaiden çıkan ya da işe başlayan sağlık personeli sıcak çorbasını içerek güne başlıyor. Sağlık çalışanları, fedakarlıkları karşısında birer kahraman olarak görülmelidir. Onlara motivasyon ve moral desteği verilmesi için gereken her türlü çalışma devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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