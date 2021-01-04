Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin tadilatını gerçekleştirdi

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçeye bağlı farklı mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde tamir ve tadilat yaptı.

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçeye bağlı farklı mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde tamir ve tadilat yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Gönül Belediyeciliği" hizmet anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ediliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi AK Çözüm Merkezi'ne iletilen başvurular sonrası harekete geçen ekipler, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in talimatıyla çalışmalarına başladı.

Belediye çalışanları, bu kapsamda Köseilyas ve Işıklar mahallelerinde yaşayan biri engelli iki ihtiyaç sahibinin evlerinde tamir ve tadilat çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf