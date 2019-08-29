Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi kapasitesini iki katına çıkardı

29.08.2019 13:45

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'na sayılı günler kala Çocuk Akademisi, yeni dönemin öğrencilerine ve velilere ev sahipliği yaptı. Yeni dönemin ilk veli toplantısında 3-6 yaş arası çocukların eğitim alacağı akademide, verilecek eğitim ve öğretim faaliyetleri anlatıldı.

Çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve işbirliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim sistemi olan Montessori eğitiminin verildiği akademide çocuklara, öğrenimleri için yaratıcı seçimler yapma imkânı ile yaşlarına uygun faaliyetler sunuluyor.

Maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına yönelik verilecek eğitimlere ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, ailelerin üzerine düşen görevler anlatıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Çocuk Akademisi'nin kapasitesinin bu yıl iki kat arttırılarak 50 öğrenciye eğitim verecek düzeye ulaştığını söyledi.

Başkan Yüksel, yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin olarak şöyle konuştu: "Süleymanpaşa'mızda dar gelirli ailelerimizin çocuklarına, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla, Çocuk Akademisi'nde verdiğimiz eğitim ve öğretim hizmetini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda daha önce 25 çocuğumuzun öğrenim gördüğü akademideki sistemi, bu yıl sabah ve öğle olmak üzere ikili eğitime geçirdik. Bu sayede öğrenci sayımızı da 25'ten 50'ye çıkardık. Eğitimli, sağlıklı ve bilinçli, özgüvenli, kendini ifade edebilen, araştırmacı nesiller yetiştirebilmek için çalışıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılı şimdiden tüm çocuklarımıza ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Bültenler