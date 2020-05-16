Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi yeni binasında hizmete başladı
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Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi yeni binasında hizmete başladı

Süleymanpaşa Belediyesi, önemli bir yatırımı daha ilçeye kazandırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi yeni binasında hizmete başladı
16.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:28

Süleymanpaşa Belediyesi, önemli bir yatırımı daha ilçeye kazandırdı. 60 günde tamamlanan ve günlük 5 bin kişilik yemek üretme kapasitesine sahip Aşevi ile Hayır Çarşısı hizmete girdi.

Yeni tip Korona virüsü salgını öncesinde her gün ihtiyaç sahibi 800 kişinin evlerine sıcak yemek servisi yapan Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi, salgınla birlikte sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlarla birlikte bu sayıyı bin 600'e çıkarmıştı.

Başkan yüksel düğmeye bastı

Eski Aşevi binasının fiziki koşullarının yetersiz olması ve belediyeye olan kira yükü nedeniyle harekete geçen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 100. Yıl Mahallesi'nde yeni aşevi yapımı için düğmeye bastı. Sadece 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan Aşevi ve Hayır Çarşısı, yeni binasına taşınarak hizmet vermeye başladı.

"Aşevimiz de hayır çarşımız da hazır"

Günlük 5 bin kişilik sıcak yemek üretebilme kapasitesine sahip olan yeni Aşevi tesisleri ile ilgili bilgilendirmede bulunan Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Salgın tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı süreçte, iki ay gibi kısa bir sürede yapımını tamamladığımız 5 bin kişilik üretim kapasiteli Aşevi ile Hayır Çarşısı binalarımızı, çok şükür hizmete açtık. Aşevinin eski binası yetersizdi ve çalışma koşulları çok iyi değildi. Ayrıca çevresindeki depo olarak kullandığımız yerlerle birlikte aylık 25 bin lira civarında kira ödememiz bulunuyordu. Yeni aşevi ve hayır çarşımız ile hem modern bir binaya kavuştuk hem de kendi binamızda hizmet verdiğimiz için kira giderlerimizde her ay 25 bin liralık azalma sağlamış olduk" diye konuştu.

Salgın döneminde kapasitelerini iki katına çıkardıklarını ifade eden Yüksel, "İhtiyaç sahibi yaklaşık 800 vatandaşımıza günlük olarak sunduğumuz sıcak yemek hizmetimizi, Korona Virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlarımızı da kapsayacak şekilde düzenleyerek bin 600'e çıkardık. Şimdi, aynı yerleşke içinde şehrimize kazandırdığımız Hayır Çarşımızı, Ramazan Bayramı'nda çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere donatıyoruz. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" diyerek açıklamasını noktaladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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