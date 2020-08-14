Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi açılışı 19 Ağustos'ta
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Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi açılışı 19 Ağustos'ta

Süleymanpaşa Belediyesi, 100. Yıl Mahallesi'nde 60 gün gibi kısa bir sürede hayata geçirdiği yeni Aşevi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmet binasının açılışını 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi açılışı 19 Ağustos'ta
14.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:47

Süleymanpaşa Belediyesi, 100. Yıl Mahallesi'nde 60 gün gibi kısa bir sürede hayata geçirdiği yeni Aşevi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmet binasının açılışını 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Günlük 5 bin kişi kapasiteye sahip olan ve modern, endüstriyel düzeydeki mutfağıyla hijyenik ortamda hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi, salgın tehdidinin kontrol altına alındığı yeni normalleşme sürecinde, resmi açılış töreni ile vatandaşlara takdim edilecek. Tören, 19 Ağustos Çarşamba saat 18.00'da gerçekleşecek. Açılış töreni salgın tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek.

Eski Aşevi binasının fiziki koşullarının yetersiz olması ve belediyeye olan kira yükü nedeniyle harekete geçen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 100. Yıl Mahallesi'nde yeni aşevi yapımı için düğmeye basmış ve sadece 60 günde tamamlanan Aşevi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yeni binasına taşınarak hizmet vermeye başlamıştı.

Salgın döneminde bin 600 kişiye sıcak yemek hizmeti verdi

Korona virüsü salgınının en yoğun olduğu dönemde yeni binasında hizmete giren Aşevi, açılış töreni yapılmadan hizmet vermeye başlamış, günlük rutin 800 kişilik sıcak yemek servisi hizmetini bu dönemde 1600'e çıkararak sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarıın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamıştı. Yine bu süreçte hizmet binasının bünyesinde bulunan Hayır Çarşısı ile Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz yeni kıyafet ve ayakkabı hizmeti vererek yüzleri güldürmüştü.

Yeni hizmet binasında neler var

Resmi açılış töreni ile kamuoyunun takdirine sunulacak olan ve 3 kattan oluşan Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmet binası; 5 bin kişilik yemek üretme kapasitesine sahip Aşevi, yardımsever vatandaşların bağışladıkları kullanılabilir durumdaki giyim ve ev eşyalarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı Hayır Çarşısı, bünyesinde diş kliniği bulunan Sağlık İşleri Birimi ve soğuk hava deposunu da içeren 300 metrekare alana sahip depolama alanından oluşuyor. Olası büyük bir afet sonrası ilçede 5 bin kişinin acil gıda ihtiyacının da karşılanabileceği bir acil durum merkezi olarak tasarlanan hizmet binası, gerek karşıladığı önemli ihtiyaç gerekse de hızla hayata geçirilen bir proje olması dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesinin yüz akı projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yüksel tüm vatandaşları açılışa davet etti

Aşevi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmet binasının resmi açılışına tüm vatandaşları davet eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Yapımını kısa sürede tamamlayarak hizmete sunduğumuz Aşevimizin resmi açılışını, Allah'ın izniyle önümüzdeki Çarşamba günü saat 18.00'da gerçekleştireceğiz. Böylesine kritik ve stratejik öneme sahip bir hizmeti ilçemize kazandırmaktan duyduğumuz mutluluğu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Açılışımıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Gelin, bu gururu hep birlikte yaşayalım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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