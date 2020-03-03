Süleymanpaşa Belediyesi arama kurtarma ekibi kuruyor

03.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:24

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in talimatıyla, muhtemel bir deprem, sel gibi afetlerde aktif görev alacak Süleymanpaşa Arama Kurtarma (SAK) adı altında bir kurtarma ekibi oluşturmanın hazırlıklarına başladı.



Belediyesi personellerinden seçilen yaklaşık 40 kişilik ekip Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük önderliğinde ilk toplantısın gerçekleştirdi. Sahil ek hizmet binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük, "Şehrimizde binalarımızın çoğu 1999 öncesi yapılmış. 1999 yılında çıkan yönetmeliğe uymayan maalesef çok binamız var. Bizler Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu sorunu ortadan kaldırmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Ancak bu değişimi tamamlayamadan yaşayacağımız bir afete önlem olarak bir ekip kurma kararı aldık. Biz olası afetlere karşı şehrimizi hazırlamaya çalışırken bu ekibimiz de afet anı ve sonrasına hazırlanacak" dedi.



"Bu ekibin adı ileride çok duyulacak"



Süleymanpaşa Arama Kurtarma ekibinin her birimden gönüllü personeller arasından seçildiğinin altını çizen Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük, "Buradaki arkadaşlarımızın hepsi gönüllü olan ve her müdürlükten belirli sayıda seçilen kişiler. Hepinize gönüllü olduğunuz için öncelikle şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bu ekibin adı ileride çok duyulacak. Yapacağınız çalışmalarda hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.



Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük'ün konuşmasının ardından jeoloji mühendisi Serkan Bale yapılacak çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Takım çalışmasının önemine değinen Bale, kurulacak Süleymanpaşa Arama Kurtarma ekibinin şehrimizdeki arama kurtarma ihtiyacına yönelik oluşturulduğunu, afet durumunda ihtiyaç duyulan bölgelerde kişileri kurtaracak nakil ve sevkini yapacağını, okullarda ve toplumsal alanlarda farkındalık eğitiminde bulunacağı söyledi.



Ekibe "Paşa" adındaki arama kurtarma köpeği de dahil olacak



Ekibin toplantıya katılamayan bir üyesi daha olduğunu belirten Bale, "Paşa" adında bir köpeğin sahiplenildiğini, Süleymanpaşa Arama Kurtarma ekibine dahil olabilmek için eğitimlerine başlandığını ifade etti.



Sertifikalı olarak gerçekleştirilecek ortalama 1 yıl sürecek eğitim sonrası Süleymanpaşa Arama Kurtarma ekibi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Tekirdağ Valiliği ile koordinasyon halinde görev yapacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA