Süleymanpaşa Belediyesi araç filosunu büyütüyor
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Süleymanpaşa Belediyesi araç filosunu büyütüyor

Süleymanpaşa Belediyesi araç filosunu büyütüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Süleymanpaşa Belediyesi hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu genişletmek için iki yeni çöp toplama aracını bünyesine dahil etti.

Süleymanpaşa Belediyesi hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu genişletmek için iki yeni çöp toplama aracını bünyesine dahil etti.

Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı ile her alanda çalışmalarını sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, daha temiz bir Süleymanpaşa için iki yeni çöp toplama aracını daha filosuna dahil ederek vatandaşların hizmetine sundu.

Süleymanpaşa Belediyesi filosuna eklenen araçlar kırsal mahallelerde çöp toplama ve geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılması için kullanılacak.

"Daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa inşa edeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: "Belediyemizin araç filosunu, yeni aldığımız 2 çöp aracıyla genişletmeye devam ediyoruz. Şehrimizde çöp toplama sistemini çok yakında mahalle ve sokak bazında 'Çöp Çıkarma Saati' uygulaması ile değiştireceğiz. Birçok mahallemizde hizmete sunduğumuz yeraltı konteynerlerini de ilçemizin tamamına yayarak, daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa inşa edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa Belediyesi araç filosunu büyütüyor
Süleymanpaşa Belediyesi araç filosunu büyütüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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