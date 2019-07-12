Süleymanpaşa Belediyesi 13 Kasım Okulu çevresinde çalışma gerçekleştirdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü desteğiyle gerçekleşen çalışmada çadır alanlarının civarında uzun zamandır duran atıklara müdahale eden ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından alanı pırıl pırıl yaptı.

Şehrin dört bir yanında rutin çalışmalarına devam eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet alanında olmayan yerlerde bile yaptıkları çalışmalarla vatandaşların takdirini toplamayı başardı.

Kaynak: Bültenler