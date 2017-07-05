Süleymanpaşa Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Yapıldı

Süleymanpaşa Belediye Gençlik Merkezi Nikâh Salonu'nda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında gerçekleşen toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ 2017 MECLİS GÜNDEMİ

1- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 1477 ada 233 ve 234 parselde kayıtlı taşınmazların ihdas, takas, yola terk ve tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1477 ada, 233 ve 234 parselde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

2- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 168 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, Zeki ŞİRİN'in satış talep konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

3- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda 1645 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, Meryem EREN ve Hissedarları'nın satış talep konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması

4- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bahçelievler Caddesi, No: 184 (tapuda; 15 Pafta, 2965 Parsel) adresindeki işyerinin ve 15 pafta, 2966 parselin içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. Konu ile ilgili olarak 10 Ağustos 2005 Tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. Maddesi"İçkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir." hükmü gereği İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; "Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 29.05.2017 gün ve 23137267-622.03-E.108769 sayılı yazısı gereği, Gökhan ERDOĞAN isimli şahsın Barbaros Mahallesi Bahçelievler Cad. No:184 Süleymanpaşa Tekirdağ adresinde (tapuda; 15 pafta, 2965 parsel) bulunan iş yerini içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunmuştur. Yapılan kontrolde bahse konu adresteki iş yerinin içerisinde alkollü içki satılması halinde emniyet ve asayiş yönünden herhangi bir sakıncasının olmadığı" belirtilmekte olup uygun görüş verilmiştir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

5- Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan merkez mahallerde bozulmuş cadde ve sokaklarda parketaş yol yapım, onarım ve yeni imalat yapılması işi için İller Bankasından 6.090.000,00 TL'lik kredi kullanılması gerekmektedir. İller Bankasından kredi kullanılabilmesi için konunun belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

7 GÜNDEM DIŞI EVRAK GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI

3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere meclis gündemi hazırlandıktan sonra havale edilen plan değişikliği tekliflerinin ve Süleymanpaşa Belediyesi müdürlüklerinden gelen gündem dışı evrakların da görüşüldüğü Süleymanpaşa Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısında 18 gündem dışı evrak hakkında da karar verildi.

KOMİSYON KARARLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda son olarak Süleymanpaşa Belediye Meclisinin Haziran ayında yapmış olduğu toplantıda ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşüldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen 9, Çevre ve Diğer İşler Komisyonundan gelen 2 komisyon kararı da görüşülerek kabul edildi.

MECLİS 6 EYLÜL'DE TOPLANACAK

Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Ağustos ayında resmi tatil dönemine girecek ve bir sonraki meclis toplantısı Eylül'de yapılacak. Eylül ayı olağan meclis toplantısı, 6 Eylül Çarşamba 2017 günü gerçekleştirilecek.