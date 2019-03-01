Süleymanpaşa Belediye Meclisi 6 Mart'ta Toplanacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2019 yılı Mart ayı meclis toplantısını 6 Mart'ta gerçekleştirecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nde 6 Mart 2019 Çarşamba Günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek toplantıda gündem maddeleri ile komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen evraklar görüşülerek karara bağlanacak.

Parsel kamulaştırması ve Mutlugiller Çocuk Öykü Kitabı'na çizim yaptırılması konularını görüşecek olan meclis üyeleri Şubat Ayı Meclis Toplantısında komisyonlara havale edilen konular ile imar planlarındaki değişiklik taleplerini de görüşerek karara bağlayacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA