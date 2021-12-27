Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı eğitmen ve öğrencileri konser verdi - Haberler
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Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı eğitmen ve öğrencileri konser verdi

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı eğitmen ve öğrencileri konser verdi
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı eğitmen ve öğrencilerinden oluşan orkestra ve koro konser verdi.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı eğitmen ve öğrencilerinden oluşan orkestra ve koro konser verdi.

Trakya, İç Anadolu, Kıbrıs, Kafkas ve daha birçok yöreye ait türküler seslendiren koro beğeni topladı.

Programda solo türküler de seslendirildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, koro ve orkestra üyelerine çiçek takdim etti.

Çınar, koronun birbirinden güzel türküleri seslendirdiğini ifade etti.

AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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