Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'çukur' tepkisi - Haberler
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'çukur' tepkisi

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Politika
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'çukur' tepkisi

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni asfaltladıkları yolların Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kazılıp çukur bırakıldığını iddia ederek tepki gösterdi.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni asfaltladıkları yolların Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kazılıp çukur bırakıldığını iddia ederek tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni asfaltladıkları yollarda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin kazı yaptıktan sonra kapatmadan bıraktığını belirtti. İlçede yeni asfaltlanan yollarda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kazı sonrası bırakılan çukurları tek tek tespit ettiğini ifade eden Yüksel, şunları söyledi:

"TESKİ bir patlak kazısı yapmış, bu şekilde bırakıp gitmiş. Şimdi buraya arabası düşen herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor. Hem vallahi hem billahi de bunlar benim işim değil. Eğer ki, bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuzdur. Sabahtan akşama kadar, günlerce aylarca uğraşıyoruz yolların yapılmasıyla ilgili. Biz yapıyoruz arkadan birisi gelip kazıp bırakıyor ve böyle çukur bırakıyor. Buraya düşen bir arabanın hasar görmeden çıkma şansı var mı? Ben buradan TESKİ yetkililerine de seslenmek istiyorum. Yemin ediyorum size aldığınız para haram. Bu millete ihanet ediyorsunuz. Böyle bir rezillik olur mu Allah aşkına. Böyle çukur bırakılır mı? Vatandaş beni arayıp, 'Hiç mi birşey bilmiyorsunuz' diyor. Vatandaş haklı, bir şey diyemiyorum. Siz bu çukurları böyle bırakarak, bu şehirde nasıl gezebiliyorsunuz."

TESKİ'nin kazdığı çukurların yolun ortasında olduğunu kaydeden Yüksel, "Ne hikmetse bu patlaklar tam da yolun ortasında oluyor. Yani sizin tam çukurun içerisine düşeceğiniz yerde oluyor." dedi. Başkan Yüksel, sokaklardaki çukurları tek tek gösterdiği anların görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından konu ile ilgili şu anda açıklama yapılmayacağı belirtildi.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'çukur' tepkisi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'çukur' tepkisi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'çukur' tepkisi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'çukur' tepkisi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'çukur' tepkisi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'çukur' tepkisi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'çukur' tepkisi

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'çukur' tepkisi - Haberler
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