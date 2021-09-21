Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Büyükşehir Belediyesi'ne 'çukur' tepkisi

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni asfaltladıkları yolların Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kazılıp çukur bırakıldığını iddia ederek tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni asfaltladıkları yollarda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin kazı yaptıktan sonra kapatmadan bıraktığını belirtti. İlçede yeni asfaltlanan yollarda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kazı sonrası bırakılan çukurları tek tek tespit ettiğini ifade eden Yüksel, şunları söyledi:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından konu ile ilgili şu anda açıklama yapılmayacağı belirtildi.