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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'den Ziyaret Yeni

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'den Ziyaret Yeni

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundu. Ziyarette Üniversitemiz Genel Sekreteri Murat Kamil TIRPANCI da yer aldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Cüneyt YÜKSEL ziyaretle ilgili "Hemşerilerimiz için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitemiz ile birlikte ne yapabiliriz? " fikri üzerine konuşmaya geldik" dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Hemşerilerimizin yararına olacak her hizmet, bizim için talip olduğumuz bir vazifedir" dedi.

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Haber: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'den Ziyaret Yeni - Haberler
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