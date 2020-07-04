Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel basın mensuplarıyla bir araya geldi Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yüksel, Süleymanpaşa Gençlik merkezinde düzenlenen toplantıda, salgın nedeniyle uzun süredir basın mensuplarıyla bir araya gelemediklerini söyledi.

Daha güzel bir Süleymanpaşa için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Yüksel, "Göreve geldiğimiz günden beri gece gündüz en iyi şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Yüksel, daha sonra yaptığı sunumla yeni projeler ve belediyenin tamamladığı çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Toplantıya belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Kaynak: AA