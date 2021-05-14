SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI, ÇOCUKLARA ELLERİYLE ÇİĞBÖREK VE TATLI HAZIRLADI

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için önlüğü giyerek, elleri ile bayram tatlısı ve çiğbörek hazırladı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için önlüğü giyerek, elleri ile bayram tatlısı ve çiğbörek hazırladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 100 çocuk için mutfağa girerek bayram tatlısı ve çiğbörek yaptı. Başkan Yüksel, 'Bu bayram bir araya gelemediğimiz yavrularımıza, gönüllerinde bayramın neşesini ve mutluluğunu yaşatmak için bir sürpriz hazırladık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün Süleymanpaşamız'daki sevgi evlerinde kalan kıymetli çocuklarımıza bayram tatlısı yaptık. Bayramın tadını onlarla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk dedi.

Öte yandan her bayram olduğu gibi bu bayram da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık giysi desteğinde bulunduklarını ifade eden Yüksel, Bayram, paylaşarak bayram olur. Bu inanç ve anlayışla, her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramında da 2 bin 500 ailemizden gelen talepler üzerine 5 bin 50 çocuğumuzu giydirdik. Bu konuda hassasiyet gösteren, hayırsever Süleymanpaşa'lı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, mübarek bayramlarını kutluyorum diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı