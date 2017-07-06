Süleymanpaşa Batı Atık Su İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" Faaliyete Geçti

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ve İller Bankası işbirliğiyle yapımı tamamlanan "Süleymanpaşa Batı Atık Su İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" törenle açıldı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süleymanpaşa Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin, 243 bin kişilik nüfusa hizmet verecek.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:



"Tekirdağ'ın 17 bin nüfuslu halini bilen bir insanım. O dönemde Marmara Denizi, 150 balık türünün yaşadığı pırıl pırıl bir denizdi. Aradan geçen yıllar içerisinde Tekirdağ hızla büyüdü. Hızlı nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı olarak kirlilik de arttı. Geldiğimiz durum nedeniyle tarihi bir gün yaşıyoruz. Tekirdağ'a yapılan bu hizmeti mutlulukla karşılıyorum. Geldiğimiz noktada Tekirdağ çok önemli bir arıtma tesisi kazandı. İçme suyu hatlarımız bizim için çok önemli. Bütün hizmetlerimizi vatandaşlarımız için yapıyoruz. Hizmetin siyaseti olmaz. Çalışmalarımız esnasında vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederim."



Arıtma tesisi



Günlük, 40 bin 440 metreküp arıtma kapasitesine sahip olduğu tesise aktarılan atık sular azot, fosfor, organik karbon ve zararlı mikroorganizmaların arındırılacak. Üç ana bölümden oluşan tesisin ana bölümünde, havalandırmalı kum ve yağ tutucu özelliği olan 'Fiziksel Arıtma Ünitesi', havalandırma ve çöktürme havuzlarının bulunduğu 'Biyolojik Arıtma Ünitesi', çamurlaştırma ve çamur depolama alanının bulunduğu 'Çamur Bertaraf Ünitesi' bulunuyor.