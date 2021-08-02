Süleymanlı'ya yeni sondaj ile yeterli su sağlanacak
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Süleymanlı'ya yeni sondaj ile yeterli su sağlanacak

Süleymanlı'ya yeni sondaj ile yeterli su sağlanacak
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açtı.

Açılan sondaj kuyusunda gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından terfi hattı bağlantısı yapılarak mahalleye yeterli miktarda içme suyu sağlanacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini noktasında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı mahallesinde yeni bir sondaj açıldı. Saniyede 12 litre verime sahip olan sondajın kullanıma alınmasıyla birlikte mahalleye yeterli miktarda içme suyu sağlanacak.

Mahalle Muhtarı Merter'den Başkan Ergün'e Teşekkür

Mahalle muhtarı Cemali Merter, iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak yeraltı sularının daha derinlere çekilmesiyle birlikte mevcut sondajlarının mil çekmesi ve basınç problemi yüzünden artık mahallenin ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, "Mahallemizde üst kotlarda içme suyu sıkıntısı yaşanmaktaydı. MASKİ Genel Müdürlüğü, bizim bu sorunumuza kayıtsız kalmayıp mahallemize yeni bir sondaj kuyusu kazandırdı. Sondajımızın kullanıma alınmasıyla birlikte artık su sıkıntımız sona erecektir. Hizmetlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere mahalle halkım ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler

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