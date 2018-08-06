Süleymaniye Valisi Ebubekir'den Türkiye'ye Uçak Seferlerinin Yeniden Başlatılması Çağrısı

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminde (IKBY) yer alan Süleymaniye kentinin Valisi Heval Ebubekir, Süleymaniye-Türkiye uçak seferlerinin yeniden başlaması için çağrı yaptı.

Süleymaniye Uluslar arası Havalimanı'nda yolcular için yapılan yeni istasyonun açılışında konuşan Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, kentte özel sektör tarafından yeni ve büyük bir havalimanı inşa edileceğini söyledi. IKBY'nin geçen yıl Eylül ayında düzenlediği tartışmalı referandumdan sonra Türkiye'ye uçuşları askıya alınan havalimanının yeniden seferlerin başlatılması için çağrı yapan vali, "Türkiye hükumetinden Süleymaniye havalimanına uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını istiyoruz" dedi.

Süleymaniye valisi Ebubekir dün yaptığı açıklamada, Türkiye - Süleymaniye'ye uçuşlarının yeniden başlatması için Irak Sivil Havacılık Müdürü ile görüştüğünü belirtmiş, konunun Irak Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi için yazılı bir talepte bulunduklarını ifade etmişti. Süleymaniye Valisi açıklamasında, yaklaşık bir yıldır durdurulan Süleymaniye - Türkiye uçak seferlerinin başlatılması için bu hafta içerisinde Irak ile Türkiye heyetini bir araya geleceğini söylemişti.

Bağdat geçen yılın Eylül ayında yapılan tartışmalı referandumun ardından IKBY'yi izole etmek amacıyla Erbil ve Süleymaniye havaalanlarında uluslararası uçuşları yasaklamıştı. - ERBİL