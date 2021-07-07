Süleymaniye Mahallesi'nde temelini attığı Bulut Cami tamamlanarak ibadete açıldı
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Süleymaniye Mahallesi'nde temelini attığı Bulut Cami tamamlanarak ibadete açıldı

Süleymaniye Mahallesi'nde temelini attığı Bulut Cami tamamlanarak ibadete açıldı
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, 2019 yılında Süleymaniye Mahallesi'nde temelini attığı Bulut Cami tamamlanarak ibadete açıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, 2019 yılında Süleymaniye Mahallesi'nde temelini attığı Bulut Cami tamamlanarak ibadete açıldı. Tasarımında klasik ve modern mimariye ait motiflerin kullanıldığı cami, 580 kişilik namaz kılma alanı, taziye evi, dernek, kütüphane gibi alanlardan oluşuyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, 2019 yılında Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde temelini attığı Bulut Cami'nin yapımı tamamlandı. Bin 456 metrekare alan üzerine inşa edilen camide; 580 kişilik namaz kılma alanı, taziye evi, çay ocağı ve kütüphane bulunuyor. 2018 yılında kullanılma elverişli olmadığı için yıkılan Bulut Camii'nin alanına inşa edilen yeni cami, klasik ve modern mimarinin izlerini bir arada barındırıyor. İç ve dış cephesi doğal taşlarla kaplanan Bulut Camii'nde kullanılan mermer işleri ise özel mermer ustaları tarafından makine değmeden el oyması şeklinde yapıldı.

"Caminin tüm detayları özel olarak çalışıldı"

Bulut camisinin iç ve dış cephesinin tamamen doğal taşlarla kaplandığını söyleyen Fen İşleri Müdürlüğü Üst yapı Şefliği Mimar Şeyma Çelik, "580 kişilik namaz kılma alanına sahip olan camimizde taziye evi, dernek çay ocağı ve kütüphane gibi alanlarımız mevcut. Klasik ve modern mimariyi bir arada kullanarak tasarladığımız camimizin tüm detayları bu cami için özel olarak çalışıldı. Giriş kapıları geleneksel Türk sanatlarının en güzel örneklerinden biri olan kündekari kapı yöntemiyle yapılarak, içeride ve dışarıda kullanılan anıtsal aydınlatmalarla camiye tarihi bir hava katıldı" dedi.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Bültenler

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