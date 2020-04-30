Süleymaniye'de ramazanın vazgeçilmezi lokma tatlısına ilgi bu yıl daha fazla
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Süleymaniye'de ramazanın vazgeçilmezi lokma tatlısına ilgi bu yıl daha fazla

Süleymaniye'de ramazanın vazgeçilmezi lokma tatlısına ilgi bu yıl daha fazla
30.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:02

Irak'ın Süleymaniye kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kafe ve pastane tarzı işletmelerin kapalı olması, halkı ramazana özel sadece lokma tatlısı yapan dükkanlara yöneltti.

Irak'ın Süleymaniye kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kafe ve pastane tarzı işletmelerin kapalı olması, halkı ramazana özel sadece lokma tatlısı yapan dükkanlara yöneltti.

Süleymaniye'nin merkez çarşısındaki Mevlevi Caddesi'nde ramazana özel lokmalarıyla meşhur tatlıcılara olan ilgi geçen yıllara göre bu ramazan daha da arttı.

Bu ilgide, mart ayından bu yana pastane ve kafelerin koronavirüs nedeniyle kapalı olmasının büyük payı var.

Mevlevi Caddesi'ndeki dükkanında 35 yıldır baba mesleğini sürdüren tatlıcı Bekir Muhammed Şerif, 6 işçisiyle siparişlere yetişmeye çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Şerif, bölgede ramazanın vazgeçilmezlerinden biri olarak kabul edilen lokma tatlısına ilginin bu yıl pastane ve diğer işletmelerin kapalı olması nedeniyle çok daha fazla olduğunu söyledi.

Siparişlere yetişmekte zorlandıklarını belirten Şerif, çok sayıda müşterinin evine eli boş eve dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

Müşterilerinin dükkana gelmeden önce kendilerine siparişlerini telefonla ilettiğini söyleyen Şerif, "Böylece dükkan önüne gelen vatandaş, beklemeden sosyal mesafe korunarak lokmasını satın alabiliyor." dedi.

Ancak telefonla sipariş vermeyip doğrudan dükkana gelen müşterilerin de olduğuna işaret eden Şerif, o zaman ise metrelerce kuyruk oluşabildiğini anlattı.

Taleplere yetişemediklerini günde neredeyse 300 müşteriyi tatlı veremeden evlerine göndermek zorunda kaldıklarını dile getiren Şerif, ramazanda özellikle de çocukları sevindiremedikleri için üzüldüğünü söyledi.

Şerif son olarak salgınla birlikte katlanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle halkın alım gücünün daha da azaldığını ve bu nedenle bu yıl lokma fiyatlarında herhangi bir artış yapmadıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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