Süleymaniye'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asayiş görevlisi yaralandı
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Süleymaniye'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asayiş görevlisi yaralandı

02.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:28
Süleymaniye'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asayiş görevlisi yaralandı

Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı iki asayiş görevlisinin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı iki asayiş görevlisinin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw'da yer alan habere göre, iki IKBY asayiş görevlisi, Süleymaniye'nin Pencivin ve Seyidsadık ilçeleri arasındaki bir noktada yaşanan patlama sonucu yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ bayrağının altına gizlenen bombalı tuzağın, asayiş görevlilerinin bayrağı kaldırmak istediği sırada patladığı belirtildi.

Patlama sonucu iki asayiş görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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