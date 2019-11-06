SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDEKİ YANKESİCİLİK VE HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

06.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:17

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Süleymaniye Camii'ndeki turistlerin çanta ve eşyalarını yankesicilik yaparak çalan 3 kadın ve 18 yaşından küçük 3 çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih'teki Süleymaniye Camii'nde meydana gelen hırsızlık ve yankesicilik olaylarıyla ilgili Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri 25 Ekim'de cami bahçesinde şüpheli hareketlerde bulunan ve ortak hareket eden 1'i erkek 6 şüpheliyi takibe aldı. Nermin K.(33), Özlem K.(34) ve Seda Ö.(29) isimli kadınlarla birlikte hareket eden 18 yaşından küçük kızlar E.A.T., Z.Ö. ve erkek N.K.'yı yakaladı. Polis ekipleri caminin kamera görüntüleri inceleyerek E.A.T. ve Z.Ö.'nün 2 ayrı hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Ekipler şüpheliler hakkında yaptığı geniş çaplı incelemede Z.Ö.'nün 'Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık', E.A.T.'nin 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve Seda Ö. isimli kadının 'Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık' ile 'Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından arandığını tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerin Süleymaniye Camii'ndeki yankesicilik ve hırsızlık yapma anları caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü----------Şüphelilerin cami avlusundaki görüntüleri-Şüphelilerin çantaları karıştırması-Bir çantayı alıp camiden çıkan şüpheliler

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA