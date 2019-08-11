11.08.2019 09:06

Süleymaniye Camii'nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramı

İSTANBUL - Kurban Bayramı sabahı namazlarını kılmak için gelen vatandaşlar Süleymaniye Camii'ni doldurdu. Namaz çıkışında ise camiyi dolduran kalabalığa sıcak çorba ikramı yapıldı.

Kurban Bayramı sabahı namazlarını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Namaz kılmak isteyen vatandaşlar Süleymaniye Camii'ni doldurdu. Namaz sonrasında Fatih Belediyesi, camiye gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, kurban bayramı ile ilgili birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Fatih Belediyesi M. Ergün Turan, "Bugün önemli bir yerde Süleymaniye Camii'sinde bayram namazını eda ettik,Allaha şükür. İstanbul'un her yerinden vatandaşlarımız Süleymaniye Camii'mize namaz kılmaya geldiler. Çok güzel bir hava var. Gerçekten çok yoğun bir atmosferli saat yaşıyoruz. ve bütün milletimizin İstanbul dahilinde kurban bayramını bu vesileyle kutluyorum. Tebrik ediyorum. Allah inşallah yeryüzünde yaşayan diğer mazlumlara da yardımcısı olsun. Daha güzel günler göstersin inşallah" dedi.

Fatih Belediyesi, Fatih, Süleymaniye, Sultan Ahmet, Yavuz Selim ve Sümbül Efendi Camilerinde toplam 10 bin kap çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA