Süleymani'ye ait olduğu iddia edilen yüzüğün fotoğrafı paylaşıldı
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Süleymani'ye ait olduğu iddia edilen yüzüğün fotoğrafı paylaşıldı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi örgütü yöneticilerinden Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü hava saldırısında, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Süleymani'nin parçalanmış cesedinden geriye kalan eli ve parmağındaki yüzüğü görüldü.

03.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:30
Süleymani'ye ait olduğu iddia edilen yüzüğün fotoğrafı paylaşıldı

Gücü Komutanı ile Şii Haşdi Şabi örgütü yöneticilerinden Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü hava saldırısında, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Süleymani'nin parçalanmış cesedinden geriye kalan eli ve parmağındaki yüzüğü görüldü.


Kaynak: DHA
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