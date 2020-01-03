Süleymani'ye ait olduğu iddia edilen yüzüğün fotoğrafı paylaşıldı
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi örgütü yöneticilerinden Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü hava saldırısında, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Süleymani'nin parçalanmış cesedinden geriye kalan eli ve parmağındaki yüzüğü görüldü.
03.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:30
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi örgütü yöneticilerinden Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü hava saldırısında, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Süleymani'nin parçalanmış cesedinden geriye kalan eli ve parmağındaki yüzüğü görüldü.
Kaynak: DHA