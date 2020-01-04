Süleymani ve el-Mühendis'in cenaze törenine binlerce kişi katıldı

04.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:10

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için başkent Bağdat'ta düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.



Irak'ın Başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Törende 'ABD'ye ölüm' ve 'İntikam' sloganları atıldı. Törene Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de katıldı.



Öte yandan Süleymani için Bağdat ve Tahran'da iki ayrı tören düzenlenecek. Düzenlenecek törenlerin ardından Süleymani memleketi Kirman'a defnedilecek. Süleymani ve el-Mühendis, dün Irak'ta ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla öldürülmüştü. - BAĞDAT

Kaynak: İHA