Süleymani suikasti sonrası ABD-İran krizi gün gün nasıl gelişti?
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Süleymani suikasti sonrası ABD-İran krizi gün gün nasıl gelişti?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü erken saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat havaalanında Devrim Muhafızları Komutanı İranlı General Kasım Süleymani'yi hava saldırısı ile öldürmesi sonrası yaşanan önemli gelişmeleri kronolojik olarak sizler için derledik.

08.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:49
Süleymani suikasti sonrası ABD-İran krizi gün gün nasıl gelişti?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü erken saatlerde 'nin havaalanında Devrim Muhafızları Komutanı İranlı General Kasım Süleymani'yi hava saldırısı ile öldürmesi sonrası yaşanan önemli gelişmeleri kronolojik olarak sizler için derledik:


3 Ocak Cuma


06: 45 İran ve ABD Süleymani'nin insansız hava aracı (İHA) saldırısı ile öldürüldüğünü doğruladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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