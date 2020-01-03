Süleymani'nin yerine İsmail Gani atandı

03.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:58

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak İsmail Gani atandı.



İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin operasyonu sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak İsmail Gani'yi atadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı özel kuvvet Kudüs Gücü, yurt dışı operasyonları için doğrudan Ayetullah Ali Hamaney'den emir alıyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA