Süleymani'nin yerine İsmail Gani atandı
Haberler » Güncel » Süleymani'nin yerine İsmail Gani atandı - Haber

Süleymani'nin yerine İsmail Gani atandı

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak İsmail Gani atandı.

03.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:58
Süleymani'nin yerine İsmail Gani atandı

İranlı komutan 'nin yerine Gücü Komutanı olarak İsmail Gani atandı.


İran'ın dini lideri , ABD'nin operasyonu sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak İsmail Gani'yi atadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı özel kuvvet Kudüs Gücü, yurt dışı operasyonları için doğrudan Ayetullah Ali Hamaney'den emir alıyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler