Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı
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Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü.

04.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:07
Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin 'ın başkenti 'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü. Irak'ta yayın yapan Ahad TV, havaalanı yakınlarındaki bir güvenlik kamerasından alındığı belirtilen Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüleri yayınladı.

Görüntü Dökümü

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-Süleymani'nin vurulma anı

 


- Irak
Kaynak: DHA
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