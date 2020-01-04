Süleymani'nin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Bağdat Havalimanı yakınında ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü. Süleymani'nin aracının vurulma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde büyük patlama anı görülüyor. - BAĞDAT