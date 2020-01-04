Süleymani'nin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı
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Süleymani'nin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

04.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:29
Süleymani'nin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

Ordusuna bağlı Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.


İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Bağdat Havalimanı yakınında ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü. Süleymani'nin aracının vurulma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde büyük patlama anı görülüyor. - BAĞDAT

Kaynak: İHA
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