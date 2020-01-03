Süleymani'nin öldüğü bölgeden görüntü yayınlandı
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Süleymani'nin öldüğü bölgeden görüntü yayınlandı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin, ABD'nin roket saldırısı sonucu öldüğü bölgeden görüntüler yayınlandı.

03.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:16
Süleymani'nin öldüğü bölgeden görüntü yayınlandı

 İran Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral 'nin, ABD'nin roket saldırısı sonucu öldüğü bölgeden görüntüler yayınlandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin konvoyundaki araçlardan birinin tamamen hurdaya döndüğü görülürken, patlamanın etkisiyle araçların parçaları yola savrulmuş olarak kaydedildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------Bölgeden kaydedilen görüntüler-Yola savrulmuş parçalar

-Hurdaya dönen araç


Kaynak: DHA
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