Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiye idam cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiye idam cezası

İran, ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddiasıyla bir kişiye idam cezası verdi.

Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiye idam cezası
09.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:21

İran, ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddiasıyla bir kişiye idam cezası verdi.

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Mahmud Musevi Mecd adlı kişinin MOSSAD ve CIA'ya casusluk yaptığını ve Süleymani'nin bulunduğu yerin bilgilerini bu servislerle paylaştığını iddia etti.

İsmaili, Mecd'in para karşılığında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü başta olmak üzere ülkenin silahlı gücü ve diğer emniyet konularıyla ilgili CIA ve MOSSAD'a istihbarat sağladığını savundu.

Mecd'in İran yargısı tarafından idama mahkum edildiğini belirten İsmaili, yüksek mahkemenin de onayladığı cezanın yakında uygulanacağını aktardı.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

Haberler

Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Haber
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti Haber
Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim Haber
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Haber
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Haber
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti
Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti
ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı
ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan 'Orduyu çağırın' yazısı istifa getirdi
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan "Orduyu çağırın" yazısı istifa getirdi
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Trump, 'Her şey kontrol altında' deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Meral Akşener Halife Hafter Mustafa Şentop Şahin Şerifoğulları
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiye idam cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 11:29:32. #1.15#
title