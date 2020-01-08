Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi
Haberler » Güncel » Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi - Haber

Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde toprağa verildi.

08.01.2020 05:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 05:52
Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi

Ordusu'na bağlı Gücü Komutanı 'nin cenazesi Kirman kentinde toprağa verildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün yaşanan izdiham nedeniyle iki kez ertelenen Süleymani'nin cenazesinin defin işlemi gerçekleştirildi.

Haberde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yapılan saldırıyla Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin defnedildiği vurgulandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler