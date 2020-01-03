Süleymani'nin Bağdat'ta öldürüldüğü yer görüntülendi
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Süleymani'nin Bağdat'ta öldürüldüğü yer görüntülendi

ABD'nin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi füzeyle vurduğu olay yeri görüntülendi.

03.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:56
Süleymani'nin Bağdat'ta öldürüldüğü yer görüntülendi

ABD'nin, Irak'ın başkenti 'ta Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'yi füzeyle vurduğu olay yeri görüntülendi.


ABD, gece saatlerinde Bağdat Havalimanı yakınlarında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin bulunduğu konvoyu füzeyle vurdu. Saldırı sonucu Komutan Süleymani ile birlikte 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu oluşan hasar sabah saatlerinde görüntülendi. Konvoyda yer alan 1 aracın kullanılamaz hale geldiği ve bir elektrik direğinin de devrildiği görüldü. - BAĞDAT

Kaynak: İHA
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