Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (6)
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Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (6)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi.

07.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:21

'ın başkenti 'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (6)
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