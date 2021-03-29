Süleyman Soylu'ya hakaret eden 2 sanığa para cezası
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Süleyman Soylu'ya hakaret eden 2 sanığa para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Süleyman Soylu'ya hakaret eden 2 sanığa para cezası

içişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik Üsküdar'da halka hitaben konuşma yaptığı sırada hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

içişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik Üsküdar'da halka hitaben konuşma yaptığı sırada hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik Üsküdar'da 17 Mart 2019 tarihinde halka hitaben gerçekleştirdiği konuşma sırasında hakaret ederek bağıran Saadet Partisi Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Ç.(45) ve yeğeni Rıdvan Ç.'nin(23) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katılırken, Süleyman Soylu'nun avukatı Abdullah Danışmaz da salonda hazır bulundu.

"ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇTİK"

Duruşmada söz alan Süleyman Soylu'nun avukatı, "Zaten daha önceden şikayetimizden vazgeçmiştik. Herhangi bir katılma talebimiz yoktur" dedi.

"KİMSEYE HAKARET ETMEDİM"

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Rıdvan Ç., "Kimseye herhangi bir hakarette bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum. Saadet Parti'sinin PKK ile anlaşma yaptığına ilişkin sözleri duymam üzerine ben sadece, 'ne alakası var' şeklinde tepki gösterdim. Kimseye hakaret etmedim. Herhangi bir suç işlemedim" dedi.

Sanık Yıldıray Ç. de kimseye hakarette bulunmadığını öne sürerek, "Olay günü kendi evimin önünde arkadaşlarımla otururken Saadet Partisi'nin hükmi şahsiyetine ve genel başkanına yönelik olarak PKK terör örgütü ile anlaşma yaptıklarına ilişkin ithamda bulunulunca ben de bir Saadet Partili olarak 'yalan, eğer böyle bir anlaşma varsa Allah bu anlaşmayı yapanların belasını versin' şeklinde tepki gösterdim. Apar topar etrafım sarıldı, kesinlikle İçişleri Bakanı'na yönelik zerre kadar kötü bir söz söylemişliğim yoktur" diyerek beraatini istedi.

Sanıklara para cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Rıdvan ve Yıldıray Ç.'yi kamu görevlisine hakaret" suçundan ayrı ayrı 7 bin 80 lira para cezasına çarptırdı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Rıdvan Ç. ve Yıldıray Ç.'nin 17 Mart 2019 tarihinde Üsküdar'da halka hitaben konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içerikli sözlerle bağırdıkları anlatıldı. İddianamede sanıkların, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 3 buçuk aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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