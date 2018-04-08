Süleyman Soylu ve Nurettin Canikli Kabil'de, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve beraberlerindeki heyet Kabil'de, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki jandarma ve askerler ile kahvaltıda buluştu.